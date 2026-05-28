Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и ОАЭ с 20 июня

Международный авиаперевозчик Air Arabia анонсировал своё возвращение на российский рынок. Согласно информации, распространяемой Ассоциацией туроператоров России (АТОР) через Telegram, с 20 июня будут возобновлены полёты по маршруту Шарджа — Москва (Домодедово) — Шарджа под номерами G9 805/806.

Позднее, с 27 июня, к ним добавятся рейсы G9 958/959, следующие по аналогичному маршруту. Важно отметить, что временное прекращение действия остальных авиарейсов между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Россией продлено до 31 августа включительно.

Пассажирам отменённых рейсов предложены варианты: бесплатный перенос вылета на срок до недели от первоначальной даты (однократно) или бесплатная отмена рейса.

Ситуация на Ближнем Востоке затронула не только тех, кто купил туры в регион, но и других путешественников из России. В ловушке оказались и тысячи граждан РФ, летевших транзитом через Дубай и Абу-Даби. Под ударом — туристы в Кении, ЮАР, Танзании, на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах. Многие купили билеты со стыковкой в Эмиратах, но рейсы отменили.