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Опубликовано 8 сентября, 13:04

Air Tanzania возобновила рейсы между Москвой и Танзанией

Обложка © Wikipedia / N509FZ.

Обложка © Wikipedia / N509FZ.

Air Tanzania возобновила прямые рейсы между Москвой и Танзанией после нескольких дней перерыва. Первый после паузы борт перевозчика вылетел из аэропорта Внуково, сообщили в воздушной гавани.

Air Tanzania возобновила рейсы между Москвой и Танзанией. Видео © Telegram/ Международный аэропорт Внуково

Полёты были приостановлены с 4 сентября после оценки условий эксплуатации маршрута. В тот же день авиакомпания пересмотрела решение и объявила, что вернётся к выполнению программы после дополнительной проверки рисков.

Сейчас Air Tanzania выполняет до трёх рейсов в неделю по маршруту Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам. Для перевозок используются Boeing 787-8.

Авиакомпания начала летать во Внуково 2 июля. За первые два месяца перевозчик выполнил 50 рейсов в Москву и обратно, а средняя загрузка в августе составила 89%.

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Напомним, 4 сентября Air Tanzania временно остановила рейсы между Москвой и Танзанией, объяснив решение оценкой безопасности маршрута. Уже спустя несколько часов перевозчик сообщил, что после дополнительной проверки полёты будут восстановлены.

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Полина Никифорова
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