Африка стала ближе: первый прямой рейс из Танзании приземлился в Москве

Прямое авиасообщение связало Россию и Танзанию. Первый рейс Air Tanzania из Дар-эс-Салама утром 2 июля прибыл в московский аэропорт Внуково.

На борту находились туристы, участники официальной делегации и представители туристического бизнеса. Для танзанийского национального перевозчика это первые регулярные полёты в Россию.

Самолёты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам. Рейсы планируют выполнять трижды в неделю на дальнемагистральных Boeing 787 Dreamliner.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин отметил, что новый маршрут расширит возможности для путешествий между двумя странами. Минтранс намерен продолжать работу над увеличением числа международных направлений.

Россия и Танзания договорились развивать прямое авиасообщение в апреле 2026 года. В конце мая Росавиация выдала Air Tanzania разрешение на выполнение полётов, а предварительной датой запуска маршрута назначили 2 июля.

В Минтрансе также сообщали, что стороны рассматривают возможность открытия дополнительных направлений.

Танзания — одно из самых популярных туристических направлений Восточной Африки. Путешественники едут туда ради пляжей Занзибара, сафари в национальных парках Серенгети и Нгоронгоро, а также восхождений на Килиманджаро. Дар-эс-Салам остаётся крупнейшим городом страны и главным транспортным узлом, через который туристы обычно продолжают поездки по материковой части или отправляются на острова. До запуска прямого сообщения россиянам приходилось добираться с пересадками, поэтому новый маршрут должен заметно упростить поездки между странами.