Travelata не получала уведомлений об отмене рейсов Air Arabia
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Популярный российский онлайн-агрегатор и сервис по поиску и бронированию пакетных туров Travelata не располагает информацией об отмене рейсов. Компания не получала соответствующих уведомлений, сообщил Life.ru источник, близкий к туристической отрасли.
«Не получали таких уведомлений», — сообщил наш собеседник.
Ранее сообщалось, что Air Arabia отменила рейсы в Россию, запланированные на октябрь и декабрь, однако билеты на некоторые из этих направлений всё ещё можно найти на сайте перевозчика. Туроператоры и турагенты первыми заметили, что октябрьские бронирования начали исчезать, но официальных уведомлений от авиакомпании не получили: информацию об отмене предоставляли только после индивидуальных запросов. При этом в системе продаж сохраняются билеты на рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару. Представители Air Arabia подтвердили якобы обещали вернуть пассажирам деньги.
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