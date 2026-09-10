Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ

Алжир принял решение разорвать дипломатические отношения с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом 10 сентября сообщило государственное информационное агентство APS со ссылкой на заявление МИД страны.

В алжирском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение было принято после того, как оказались исчерпаны возможности для сохранения двусторонних отношений.

Других подробностей, в том числе конкретных причин окончательного разрыва дипломатических связей, в опубликованном сообщении МИД не приводится.

Отношения Алжира и ОАЭ в последние годы переживали период серьёзной напряжённости. Стороны расходились по ряду региональных вопросов, а алжирские власти неоднократно выступали против внешнего вмешательства в дела стран региона.

Ещё 7 сентября глава МИД Алжира Ахмед Аттаф, выступая в Каире на заседании Совета Лиги арабских государств, заявил, что кризисы в арабских странах должны разрешаться без иностранного вмешательства.

Отношения Алжира и ОАЭ заметно ухудшились в 2023–2024 годах на фоне разногласий по ситуации в Западной Сахаре, Ливии и Сахеле, а также тесного сотрудничества Абу-Даби с Марокко — главным региональным соперником Алжира. В январе 2024 года Высший совет безопасности Алжира публично выразил обеспокоенность «враждебными действиями» неназванной арабской страны, под которой СМИ подразумевали ОАЭ. Алжирская сторона также обвиняла Эмираты во вмешательстве в дела стран Сахеля и действиях в интересах Марокко и Израиля.

Ранее Life.ru сообщал, что Перу разорвало дипломатические отношения с Ираном. Лима объяснила решение совокупностью претензий к Тегерану, включая ситуацию с правами человека, ограничение судоходства через Ормузский пролив и препятствия для работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии.