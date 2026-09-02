Перу разорвало дипломатические отношения с Ираном

Перу объявило о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Решение власти объяснили совокупностью претензий к Тегерану, включая ситуацию с правами человека, ограничение судоходства через Ормузский пролив и препятствия для работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Правительство Перу также решительно осуждает подстрекательство Ираном к насилию и эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, а также его препятствование работе МАГАТЭ, инспекторам которого он неоднократно отказывал в доступе к ядерным объектам, затрудняя тем самым проверку, необходимую для предотвращения производства ядерного оружия. В связи с этим, исходя из своей исторической приверженности идеалам мира и в рамках выполнения своего непоколебимого обязательства по соблюдению международного права и защите демократии, правительство Республики Перу приняло решение разорвать дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что в последние годы с обеспокоенностью наблюдали за положением в Иране. Среди причин для критики ведомство назвало подавление мирных протестов, ограничения свободы прессы, дискриминацию женщин, а также преследование политических оппонентов. Лима также указала на ситуацию вокруг Ормузского пролива.

Ещё одной причиной решения стала ядерная программа Ирана. Перу обвинило Тегеран в препятствовании работе МАГАТЭ и ограничении доступа его инспекторов к ядерным объектам, что затрудняет контроль за соблюдением обязательств и предотвращение возможного создания ядерного оружия. О разрыве отношений Иран уведомили дипломатической нотой. Документ передали через посольство Ирана в Эквадоре, которое одновременно представляет Тегеран в Перу.

При этом дипломатический разрыв не распространяется на консульские отношения. Перуанские власти намерены сохранить их для защиты своих граждан в Иране и выполнения предусмотренных международным правом консульских функций. Лима заявила, что процедура разрыва проводится в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесёт по Ирану новые, более масштабные удары, если Тегеран предпримет ответные действия после атаки американских вооружённых сил. Республиканец назвал предыдущие удары по иранским объектам оправданными и предупредил, что возможная реакция Ирана приведёт к более жёсткому ответу со стороны США. Американский лидер также заявил о подготовке возможной более масштабной атаки, после которой, по его словам, от возможностей Ирана может остаться значительно меньше.