Аэровор украл полмиллиона у москвича на рейсе Сейшелы — Абу-Даби

У российского бизнесмена во время перелёта из Сейшел в Абу-Даби из рюкзака пропало больше полумиллиона рублей. Как рассказал телеграм-каналу Baza сам пострадавший, предприниматель по имени Егор, злоумышленник подменил крупные купюры по сто долларов на однодолларовые.

По словам мужчины, он летел ночным рейсом компании Air Seychelles и убрал рюкзак с наличными на полку для багажа. Почти весь путь он проспал. Проснулся он уже перед приземлением и обратил внимание на пассажира азиатской внешности, который что-то делал возле его полки. Тот переставлял чужие рюкзаки и своей сумкой перегородил Егору проход.

Бизнесмен уверен, что суета у полки была лишь способом отвлечь внимание. Он быстро глянул, на месте ли деньги, и успокоился. Подмену он заметил только в отеле: вместо толстой пачки сотенных купюр там оказались одни бумажки по доллару. Мужчина утверждает, что пытался добиться помощи от Air Seychelles, но его обращение осталось без ответа.

Похожую кражу удалось раскрыть пассажирам другого рейса — они задержали одного из воров прямо на месте. По их словам, схема работает так. Пока люди спят, преступник забирает чужой рюкзак, подменяя его своим, относит к своему креслу, быстро вынимает деньги и возвращает сумку обратно. За один полёт он успевает проделать это несколько раз — отсюда и постоянная возня у багажных полок.

Ранее Life.ru сообщал, что три жительницы Иркутска не смогли улететь на отдых в Таиланд. Их билеты авиакомпании S7 внезапно оказались недействительны, хотя сами пассажирки возврат не оформляли.