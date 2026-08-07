Трое иностранцев обчистили пассажиров на рейсе Екатеринбург – Стамбул

Обычный рейс Екатеринбург – Стамбул превратился в настоящее расследование ещё до взлёта. Троих иностранцев заподозрили в кражах денег у пассажиров, а при попытке задержания на борту вспыхнула потасовка.

Всё началось во время посадки, когда одна из пассажирок решила проверить ручную кладь. Как пишет Baza, вместо пачки наличных она обнаружила внутри муляж и сразу указала бортпроводникам на предполагаемого злоумышленника.

Пассажиры рейса в Стамбул поймали предполагаемых карманников. Видео © Telegram / Baza

По словам очевидцев, трое мужчин азиатской внешности летели без зарегистрированного багажа и даже без ручной клади. Пассажиры утверждают, что до разоблачения они успели похитить деньги ещё у нескольких человек. После сообщения экипаж вызвал сотрудников полиции. Правоохранители поднялись на борт, вывели подозреваемых из самолёта и дополнительно проверили вещи остальных пассажиров.

Из-за происшествия вылет задержался почти на полтора часа. В итоге лайнер отправился в Стамбул без задержанных мужчин. Официальной информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что в Таиланде объявили в розыск россиянина, которого подозревают в краже более 627 тысяч батов из обменного пункта на Пхукете. По версии следствия, мужчина использовал грим, а после преступления скрылся. Сейчас правоохранители разыскивают его и призывают жителей сообщать любую информацию о возможном местонахождении подозреваемого.