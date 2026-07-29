Россиянин в гриме обокрал обменник в Таиланде на 1,5 миллиона рублей

Суд провинции Пхукет выдал ордер на арест 47-летнего гражданина России Виталия Кобины, которого полиция подозревает в краже наличных из обменного пункта в торговом центре Central Phuket. По данным правоохранителей, сумма похищенных средств превысила 627 тысяч батов (~1 473 450). Об этом сообщили в информационном центре Пхукета.







Как сообщили в отделении полиции Вичит, решение о выдаче ордера приняли после изучения материалов расследования, включая записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и другие доказательства. Мужчине вменяют кражу в ночное время с использованием обстоятельств, которые могли «облегчить совершение преступления» и помочь скрыться.

По версии следствия, подозреваемый проник в обменный пункт в торговом центре и забрал наличные в нескольких валютах — тайских батах, долларах США, российских рублях, евро и швейцарских франках. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который, как считают следователи, связан с произошедшим.

Полиция также установила, что Кобина находился в Таиланде с превышением разрешённого срока пребывания с 2025 года. Правоохранители предполагают, что после предполагаемого преступления он мог остаться на территории страны. Сейчас подразделение полиции Вичит координирует действия с другими ведомствами для поиска и задержания подозреваемого. Власти призвали граждан сообщать любую информацию о возможном местонахождении россиянина. После задержания он должен предстать перед судом в рамках уголовного дела.

А ранее в Таиланде задержали 31-летнюю бездомную россиянку, которая пробралась в храм на Пхукете и попыталась похитить собачий корм у настоятеля. С ноября 2025 года жительница Новороссийска живет в Таиланде. Её выгнали из ресторана, где она обитала, и четыре дня она ночевала на улице. Однажды ночью она незаконно проникла на территорию храмового комплекса Ват Саванг Аром. Там она попыталась украсть корм для собак, спрятав его в сумку одного из храмовых служителей.