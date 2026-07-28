Код из СМС стоимостью 75 миллионов: юношу втянули в многоходовую аферу

В Подмосковье 18-летний юноша передал мошенникам деньги и ценности своей семьи на общую сумму около 75 миллионов рублей. По делу задержали троих жителей Москвы, которых суд заключил под стражу.

По данным МВД МЕДИА, всё началось со звонка от человека, представившегося сотрудником военкомата. Он убедил молодого человека назвать код из СМС, после чего с ним связались лжеправоохранители.

Звонившие заявили, что аккаунт налогоплательщика якобы взломан, а от имени семьи совершён перевод человеку, находящемуся в федеральном розыске. Юношу запугали возможной уголовной ответственностью и потребовали передать сбережения для «декларирования».

В первый день потерпевший отдал приехавшему курьеру более 43 миллионов рублей. На следующий день другой участник схемы представился «внештатным сотрудником», вошёл в дом и вскрыл сейф родителей.

Деньги и ювелирные украшения из сейфа он, как утверждается, передал сообщнику, который ждал снаружи в автомобиле каршеринга.

Подозреваемых задержали позднее. По данным полиции, молодые люди в возрасте 20 и 21 года сами ранее попали под влияние мошенников и были вовлечены в схему похожим способом.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители разыскивают других возможных участников и проверяют задержанных на причастность к аналогичным эпизодам.