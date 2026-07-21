«Здравствуйте, Елена с родинкой на спине»: Мошенники могут за 30 минут собрать досье о жертве

Для составления подробного цифрового профиля человека мошенникам сегодня достаточно 30 минут — и взламывать аккаунты для этого не нужно. Им хватает старых утечек, данных из соцсетей и следов, которые пользователи сами оставляют в сети. Как злоумышленники используют эту информацию и можно ли снизить риски, RG.ru рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

По его словам, за последние годы произошли тысячи утечек, затронувших почти каждого. При этом взлом аккаунтов для сбора информации используется редко — обычно учётные записи атакуют ради доступа к перепискам или выдачи себя за владельца.

«Базовый набор данных: ФИО, email, телефон, адрес, пароли, реже ИНН, СНИЛС, паспортные данные или сведения об автотранспорте», — сказал Вураско.

Главная задача мошенников — вызвать доверие. Разговор воспринимается иначе, если собеседник обращается по имени и адресу. Собранные данные помогают точнее нацеливать атаки, например, обзванивать жильцов конкретного дома или сотрудников предприятия. Полностью удалить цифровой след невозможно, но его можно сократить, используя отдельные почту и телефон, псевдонимы и ограничивая публичность.

Ранее в Петербурге задержали 17-летнюю девушку, помогавшую мошенникам. Они по телефону убедили 18-летнего парня оставить ключи от квартиры в кустах, а затем похитили оттуда ювелирку и деньги на 6,8 млн рублей.