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Регион
25 июля, 15:41

Московского пенсионера обманули на 20 млн через подмену лица в видеозвонке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pikselstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pikselstock

Московский пенсионер лишился более 20 миллионов рублей в результате телефонного мошенничества. Аферисты использовали подмену изображения во время видеозвонка и убедили 75-летнего мужчину, что его деньги якобы направляются на финансирование преступности. Жертве пригрозили наказанием за разглашение сведений и потребовали следовать инструкциям.

Поверив злоумышленникам, мужчина пересчитал купюры прямо перед камерой и передал их прибывшим курьерам. Затем мошенники снова применили подмену лица и вынудили пенсионера выставить на продажу личный автомобиль — вырученные деньги он также отдал аферистам.

Жертва осознала обман только после того, как злоумышленники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 20,6 миллиона рублей. Прокуратура взяла расследование под контроль, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

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Ранее Life.ru писал, что в июле другой житель столицы по указанию аферистов купил золотые слитки на 30,6 миллиона рублей и отдал их курьеру. Сотрудники полиции выявили механизм противоправных действий и задержали предполагаемого соучастника.

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Александра Мышляева
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