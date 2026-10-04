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Регион
Опубликовано 4 октября, 20:40

Афины не закрыли старый счёт: Греция требует от Германии до €341 млрд

Тассулас: Требования репараций от Германии не имеют срока давности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halytskyi Olexandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halytskyi Olexandr

Греция не намерена отказываться от требований к Германии о репарациях за ущерб времён Второй мировой войны. Президент страны Константинос Тассулас заявил, что претензии Афин остаются действующими и не имеют срока давности.

«Требования и претензии Греческой Республики в отношении германских репараций действуют, являются законными, не имеют срока давности и подлежат взысканию», — заявил Тассулас на памятных мероприятиях в Лингиадесе.

Церемония была посвящена 83-й годовщине массового убийства жителей деревни немецкими оккупационными войсками. По данным греческой стороны, в 1943 году там и в окрестностях погибли 88 человек, более 40 из них были детьми и подростками младше 18 лет.

Афины много лет добиваются компенсаций за ущерб времён немецкой оккупации, а также возврата принудительного займа. В зависимости от методики подсчёта греческая сторона оценивает свои требования в €278–341 млрд. Германия их отвергает и считает вопрос репараций юридически урегулированным.

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Спор между странами уже выходил на официальный дипломатический уровень. В 2019 году парламент Греции одобрил инициативу потребовать от Германии возмещения ущерба, после чего Афины направили Берлину ноту с предложением начать переговоры о репарациях и компенсациях. В требования также входили выплаты жертвам оккупации, возврат займа и вывезенных культурных ценностей.

Ещё в 2017 году греческие власти оценивали немецкий долг минимум в €278,7 млрд. В ФРГ тогда указывали, что вопрос был урегулирован ещё в 1960 году, когда Греции выплатили 115 млн немецких марок.

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Милена Скрипальщикова
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