Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Германии выплатить Польше репарации и компенсации за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны. Эти средства он предложил направить на вооружённые силы и оборонную промышленность страны.

С таким заявлением Навроцкий выступил на Вестерплатте под Гданьском во время церемонии по случаю 87-й годовщины начала войны. По его словам, немецкие выплаты позволили бы Варшаве обойтись без западных кредитов на военные нужды.

Польский лидер обратился к канцлеру Германии и немецкому народу с призывом закрыть вопрос репараций. Он также попросил польское правительство поддержать требования к Берлину.

Навроцкий заявил, что союз Польши и Германии нельзя считать полноценным, пока в Берлине нет памятника польским жертвам Второй мировой войны, а польское меньшинство не обладает теми же правами, что немецкое в Польше. Он напомнил, что во время войны погибли около шести миллионов польских граждан — примерно каждый шестой житель страны. Почти 90% из них, по словам политика, были мирными жителями.

1 сентября 1939 года в 4:45 германский корабль «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по польскому военному складу на Вестерплатте. Гарнизон удерживал позиции до 7 сентября.

Весной вокруг финансирования польской армии уже разгорелся спор. Навроцкий ветировал закон, позволявший использовать 44 млрд евро по оборонной программе ЕС SAFE, после чего глава польского МВД обвинил его в ударе по интересам армии и пограничников. Незадолго до этого Life.ru писал о предложении направить возможные немецкие репарации на закупку оружия.