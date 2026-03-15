15 марта, 14:11

Президент Польши настроил против себя армию и МВД

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KSikorski

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский резко раскритиковал президента Кароля Навроцкого за блокировку закона о получении военного кредита от Евросоюза по программе SAFE (Security Action for Europe). Соответствующая запись появилась в соцсети главы ведомства.

«Навроцкий предал польскую армию, польских полицейских, пограничников и польский национальный интерес», — отметил чиновник, назвав решение главы государства позором.

Закон, ранее одобренный парламентом, предусматривал привлечение средств ЕС на оборонные нужды. Причины вето со стороны президента пока не уточняются.

Польша затребовала репараций от Германии на закупку оружия

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение президента Кароля Навроцкого заблокировать закон о привлечении средств европейской программы SAFE может свидетельствовать о подготовке к выходу страны из Евросоюза. Речь идёт о документе, который позволял правительству использовать 44 миллиарда евро, одобренных Еврокомиссией в рамках оборонной инициативы. Закон был поддержан парламентом, однако президент наложил на него вето.

Наталья Афонина
