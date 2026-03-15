Президент Польши настроил против себя армию и МВД

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский резко раскритиковал президента Кароля Навроцкого за блокировку закона о получении военного кредита от Евросоюза по программе SAFE (Security Action for Europe). Соответствующая запись появилась в соцсети главы ведомства.

«Навроцкий предал польскую армию, польских полицейских, пограничников и польский национальный интерес», — отметил чиновник, назвав решение главы государства позором.

Закон, ранее одобренный парламентом, предусматривал привлечение средств ЕС на оборонные нужды. Причины вето со стороны президента пока не уточняются.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение президента Кароля Навроцкого заблокировать закон о привлечении средств европейской программы SAFE может свидетельствовать о подготовке к выходу страны из Евросоюза. Речь идёт о документе, который позволял правительству использовать 44 миллиарда евро, одобренных Еврокомиссией в рамках оборонной инициативы. Закон был поддержан парламентом, однако президент наложил на него вето.