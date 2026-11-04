Сельхозпроизводителям 22 российских регионов частично возместят расходы на выращивание озимых культур. Правительство направит на эти цели свыше 13 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Поддержка охватит полевые работы на площади более 5,5 млн гектаров. Деньги предназначены для компенсации части затрат аграриев на агротехнические мероприятия при возделывании озимых. Решение связано с трудностями перевозки сельхозпродукции в Азово-Черноморском бассейне. По словам Мишустина, особенно непросто пришлось производителям зерновых. Дополнительную помощь им окажут по поручению президента.

«Чтобы помочь аграриям, которые столкнулись с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне. Особенно непросто пришлось тем, кто занимается зерновыми», — пояснил премьер.

Мишустин рассчитывает, что финансирование укрепит продовольственную безопасность страны. По его словам, в 2027 году агропромышленный комплекс полностью обеспечит потребности внутреннего рынка и российских покупателей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия заняла второе место в мире по темпам увеличения площадей виноградников, несмотря на сокращение насаждений в других странах. За последние пять лет отечественные виноградники расширились на 17 тысяч гектаров, или 14%.