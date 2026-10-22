Россия заняла второе место в мире по темпам роста площадей виноградников

Россия заняла второе место в мире по темпам увеличения площадей виноградников, несмотря на сокращение насаждений в других странах. За последние пять лет отечественные виноградники расширились на 17 тысяч гектаров, или 14%. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на V Российском винодельческом форуме в Геленджике.

По словам главы Минсельхоза, в ближайшие годы перед отраслью стоит задача освоить ещё 20–25 тысяч гектаров. Это позволит расширить сырьевую базу отечественного виноделия и создать условия для дальнейшего увеличения производства.

Россия также входит в число мировых лидеров по динамике выпуска вина. Согласно данным Международной организации по виноградарству и виноделию, которые привела Лут, страна занимает второе место по темпам роста производства и 11-е — по его объёму. При этом площади виноградников в мире в целом сокращаются.

На форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев также сообщил, что к концу 2026 года площадь виноградников в России должна достигнуть 116 тысяч гектаров. Это станет максимальным показателем за последние 20 лет. Урожай винограда ожидается на уровне 950 тысяч тонн, а выпуск вина может составить 64 миллиона декалитров.

Ранее Life.ru рассказывал, что российское вино к 2035 году может занять до 80% внутреннего рынка. Такой прогноз представил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв. По его словам, для достижения этой цели необходимо существенно расширить площади виноградников, увеличить производство отечественных саженцев и развивать собственные сорта винограда.