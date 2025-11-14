К 2035 году российское вино может занять 80% внутреннего рынка

Российское вино может занять 80% внутреннего рынка страны в течение следующих десяти лет. Такой прогноз озвучил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселёв в ходе IV Российского винодельческого форума.

«Я думаю, что нужно 10 лет до 80%. Надеюсь, да. Это быстро, это очень быстро», — сказал он.

Эксперт пояснил, что для достижения этой амбициозной цели необходимы время и значительное расширение площадей виноградников. По его словам, текущие показатели составляют около 114 тысяч гектаров, но этот объём требуется как минимум удвоить. Киселёв подчеркнул, что создание новых виноградников является фундаментальным условием для увеличения производства отечественного вина.

Член правления АВВР также отметил комплексный характер данной задачи, требующей совместных усилий отрасли и государства. Он указал на необходимость поддержки, активного продвижения российского вина на внутреннем рынке и развития интернет-торговли. Особое значение Киселёв придал научным разработкам, включая создание новых сортов винограда и совершенствование методов его возделывания.

Ранее Дмитрий Киселёв заявил, что подавляющее большинство россиян считают отечественное вино конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами. Около 75% граждан страны уверены в способности российского вина успешно конкурировать с западными образцами. Киселёв охарактеризовал этот показатель как колоссальный результат, демонстрирующий рост доверия потребителей к местной продукции.