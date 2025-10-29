Российские вина успешно конкурируют с иностранными аналогами и «дают им прикурить»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen
Российские вина становятся мировыми фаворитами и побеждают на престижных дегустациях и конкурсах, рассказал президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Он подчеркнул, что отечественное виноделие переживает настоящий ренессанс и демонстрирует высочайший уровень качества продукции.
«Слепые дегустации и международные конкурсы, где российские вина получают высшие награды на протяжении уже нескольких лет и, так сказать, дают прикурить винам и Cтарого, и Нового света. Это факт», — цитирует Титова РБК.
Кроме того, особое внимание было уделено соотношению цены и качества российских вин. По словам Титова, оно настолько привлекательно, что заслуживает отдельного внимания потребителей. Его оценка звучала однозначно: «Просто топ».
Ранее Life.ru сообщал, что потребительский спрос на вино российского производства за последний год стабилен. В целом потребитель всё чаще обращает внимание на российское вино, и это радует.
