Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 13:33

Российские вина успешно конкурируют с иностранными аналогами и «дают им прикурить»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Российские вина становятся мировыми фаворитами и побеждают на престижных дегустациях и конкурсах, рассказал президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Он подчеркнул, что отечественное виноделие переживает настоящий ренессанс и демонстрирует высочайший уровень качества продукции.

«Слепые дегустации и международные конкурсы, где российские вина получают высшие награды на протяжении уже нескольких лет и, так сказать, дают прикурить винам и Cтарого, и Нового света. Это факт»,цитирует Титова РБК.

Кроме того, особое внимание было уделено соотношению цены и качества российских вин. По словам Титова, оно настолько привлекательно, что заслуживает отдельного внимания потребителей. Его оценка звучала однозначно: «Просто топ».

Вина отечественных производителей заняли уже более 50% внутреннего рынка России
Вина отечественных производителей заняли уже более 50% внутреннего рынка России

Ранее Life.ru сообщал, что потребительский спрос на вино российского производства за последний год стабилен. В целом потребитель всё чаще обращает внимание на российское вино, и это радует.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar