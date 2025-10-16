Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 13:21

Вина отечественных производителей заняли уже более 50% внутреннего рынка России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Российские вина теперь занимают свыше половины рынка в России. Эту информацию озвучил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на пресс-конференции, посвящённой предстоящему четвёртому Российскому винодельческому форуму, который состоится 12–13 ноября в Москве.

Ковальчук — о положении на российском рынке вин. Видео © Life.ru

«За пять лет мы видим уже, по-моему, больше пятидесяти, чуть ли не шестьдесят процентов рынка отечественного вина уже занято российскими винами. Это наглядное доказательство правильности сделанных шагов и направления, заданного президентом», — отметил Ковальчук.

Он акцентировал внимание на том, что научный подход является ключевым фактором для достижения успеха в виноделии. Ковальчук отметил, что в России активно развиваются научные исследования в этой области, включая создание генетических баз данных винограда, разработку терруарных карт и изучение взаимодействия между растениями, почвой и микроорганизмами. Эксперт уверен, что эти усилия позволят российской винодельческой отрасли не просто конкурировать с мировыми лидерами, а превзойти их.

Четвёртый Российский винодельческий форум станет ключевым событием для отрасли, собрав специалистов, производителей и учёных для обсуждения развития виноградарства и виноделия в стране.

Винодел объяснил, почему не стоит смотреть на цену при выборе вина
Винодел объяснил, почему не стоит смотреть на цену при выборе вина

Ранее Life.ru сообщал, что по итогам 2024 года также отечественный виски впервые занял лидирующую позицию на российском рынке, достигнув 51% доли против 49% у импортной продукции. Для сравнения, в 2021 году до введения санкций иностранные бренды контролировали 81% рынка, что демонстрирует кардинальное изменение структуры потребления за три года.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar