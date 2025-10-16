Вина отечественных производителей заняли уже более 50% внутреннего рынка России

Российские вина теперь занимают свыше половины рынка в России. Эту информацию озвучил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на пресс-конференции, посвящённой предстоящему четвёртому Российскому винодельческому форуму, который состоится 12–13 ноября в Москве.

Ковальчук — о положении на российском рынке вин. Видео © Life.ru

«За пять лет мы видим уже, по-моему, больше пятидесяти, чуть ли не шестьдесят процентов рынка отечественного вина уже занято российскими винами. Это наглядное доказательство правильности сделанных шагов и направления, заданного президентом», — отметил Ковальчук.

Он акцентировал внимание на том, что научный подход является ключевым фактором для достижения успеха в виноделии. Ковальчук отметил, что в России активно развиваются научные исследования в этой области, включая создание генетических баз данных винограда, разработку терруарных карт и изучение взаимодействия между растениями, почвой и микроорганизмами. Эксперт уверен, что эти усилия позволят российской винодельческой отрасли не просто конкурировать с мировыми лидерами, а превзойти их.

Четвёртый Российский винодельческий форум станет ключевым событием для отрасли, собрав специалистов, производителей и учёных для обсуждения развития виноградарства и виноделия в стране.