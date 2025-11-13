Россияне назвали отечественное вино достойным конкурентом западному
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ievgenii Meyer
Большинство россиян, а именно три четверти, считают российское вино конкурентоспособным по отношению к западным аналогам. Такое мнение высказал член правления Ассоциации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселёв в комментарии РИА «Новости».
«Порядка 75% россиян верят в то, что наше вино будет дальше активно конкурировать с западным. То есть мы болеем за наше уже. Это колоссальный результат», — сказал он в рамках IV Российского винодельческого форума.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что в 2025 году импорт вина в Россию сократился почти на треть, тогда как доля отечественной продукции на рынке выросла с 58% до 63%. Он также призвал к дальнейшей активной работе по продвижению российского вина.
Российский винодельческий форум, крупнейшее ежегодное событие в отрасли, проходит в 2025 году в четвёртый раз, с 12 по 13 ноября.
Ранее стало известно, что к предстоящим новогодним праздникам ожидается повышение цен на шампанское. К Новому году стоимость напитка снова увеличится, прогнозируемый рост составит в среднем 10%.
