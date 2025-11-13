В США отозвали миллион «взрывающихся» в руках бутылок просекко

Американская компания F&F Fine Wines International, ведущая продажи под брендом Ethica Wines, отозвала примерно 941 400 бутылок просекко. Причиной стали жалобы покупателей на то, что ёмкости «взрываются». Всего было 10 обращений с претензиями к производителю. Об этом пишет The Drinks Business.

Речь идёт о бутылках Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG, их можно было найти в магазинах сети Costco в двенадцати штатах США в период с апреля по август 2025 года. Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) уже провела собственную проверку. Выяснилось, что лопнуть могут даже спокойно стоящие бутылки с вином. Потребителям пообещали выплатить компенсацию от Ethica Wines. При этом американцев просят не возвращать продукцию, а аккуратно утилизировать.

