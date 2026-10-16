Лут заявила о полном обеспечении продовольственной безопасности России по зерну

Россия полностью обеспечила продовольственную безопасность по зерну в 2026 году и располагает хорошими возможностями для сохранения высокого экспортного потенциала. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут во время рабочей поездки в Рязанскую область.

«Продовольственная безопасность страны по этому направлению уже полностью обеспечена, и мы видим хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала», — сказала глава Минсельхоза, комментируя уборочную кампанию.

По словам Лут, к настоящему моменту аграрии собрали 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе — с 95% посевных площадей. В том числе намолочено 95 миллионов тонн пшеницы, что на два миллиона тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бункерный вес учитывает зерно сразу после уборки, до очистки и сушки. Поэтому итоговый объём урожая после обработки может отличаться от предварительных показателей. В Минсельхозе рассчитывают сохранить высокий потенциал поставок российского зерна на внешние рынки. Итоговые результаты уборочной кампании будут зависеть от завершения работ на оставшихся площадях.

Ранее сообщалось, что производство зерна в России в 2025 году на 72,7% превысило внутреннее потребление. В прошлом году российские аграрии собрали третий по величине урожай зерна за всю историю страны. В Минсельхозе также сообщали о рекордных показателях по зернобобовым культурам, сое и рапсу. При этом уровень самообеспечения зерном постепенно снижался после пикового значения 2022 года. Тогда производство превышало внутреннее потребление на 91,4%, в 2023 году показатель составил 73,5%, а в 2024-м — 52,4%.