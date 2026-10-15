Латвия оценила потери от запрета транзита зерна РФ в €290 млн в год

Прекращение транзита российского зерна может лишить транспортную отрасль Латвии около 290 млн евро ежегодных доходов. Об этом сообщает LSM со ссылкой на доклад Министерства сообщения республики. Правительство рассмотрело документ 4 сентября. Ранее он имел ограниченный доступ.

По расчётам ведомства, Латвийская железная дорога ежегодно недополучит около 40 млн евро. Ещё примерно 250 млн евро потеряют портовые терминалы, перевозчики и связанные с ними предприятия.

Недостающие доходы железнодорожной компании придётся возмещать из государственного бюджета. Министерство объяснило это необходимостью поддерживать установленный законом финансовый баланс предприятия.

Остановка транзита также может увеличить стоимость внутренних железнодорожных перевозок в 2,5–3 раза. Согласно расчётам, расходы вырастут примерно с 10 до 25–30 евро за тонну. Это затронет доставку продукции латвийских производителей.

«Это повлияет на стоимость логистики латвийского зерна, древесных гранул, топлива и других грузов», — отметило ведомство.

В докладе приведён и пример доходности перевозок. Миллион тонн зерна может обеспечить железнодорожной инфраструктуре около 3,3 млн евро поступлений. Перевозчики, порты, элеваторы и другие участники логистической цепочки получают ещё примерно 15–25 млн евро на такой объём груза.

В 2025 году Латвийская железная дорога уже получила 75,4 млн евро из бюджета. Средства направили в том числе на компенсацию платы за пассажирскую инфраструктуру и поддержание финансового равновесия.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о невозможности самостоятельно запретить транзит российского зерна или повысить инфраструктурную плату на 300%. По его словам, эти вопросы относятся к полномочиям Евросоюза. Глава правительства намерен обсудить возможные решения в Брюсселе. При этом он предупредил, что полный запрет может обернуться судебными исками на сумму от 200 до 800 млн евро. Кулбергс также сообщил, что к моменту поступления в Латвию зерно российского происхождения уже принадлежит компаниям из США, Швейцарии и Японии. По данным Государственной налоговой службы республики, за первые девять месяцев года через страну прошло 593,66 тыс. тонн зерна из России. Ещё около 300 тыс. тонн предусмотрены действующими контрактами.