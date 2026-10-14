Латвия хотела повысить плату за транзит российского зерна на 300%, но вмешался ЕС

Латвия пока не может полностью запретить транзит российского зерна или повысить плату за использование железнодорожной инфраструктуры на 300%. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительства.

По словам главы кабинета министров, Рига выяснила, что полномочия в вопросах тарифов и транзита находятся на уровне Евросоюза. Кулбергс намерен обсудить этот вопрос с представителями ЕС в Брюсселе.

«На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить», — сказал премьер.

Кулбергс отметил, что Латвия при определённых условиях всё же может предпринять шаги в этом направлении. При этом подобные решения, по его словам, связаны с конкретными рисками.

В частности, полный запрет транзита может привести к судебным искам на сумму от 200 до 800 млн евро. Кроме того, латвийские власти выяснили, что к моменту поступления зерна из России в республику оно фактически принадлежит компаниям из США, Швейцарии и Японии.

«Именно они закупают это зерно, выступая в качестве крупнейших мировых корпораций», — заявил Кулбергс.

По данным Государственной налоговой службы Латвии, за первые девять месяцев года через республику из России прошло 593,66 тыс. тонн зерна. Ещё около 300 тыс. тонн приходится на уже заключённые контракты.