Латвия и Литва задумались о запрете транзита российского зерна через свои порты

Латвия и Литва рассматривают возможность остановить поставки российского зерна через свои порты. Поводом для этого стал рост российского транзита на фоне атак Украины на российские порты в Балтийском море, пишет Reuters.

После атак беспилотников российские экспортёры начали переориентировать перевозки зерна на порты стран Балтии. Основной объём таких поставок приходится на Латвию. Рига намерены обсудить полный запрет на экспорт российского зерна через территорию страны. Об этом сообщил представитель премьер-министра.

Литва пока не объявила о конкретных ограничительных мерах, однако дала понять, что дальнейшее использование её портовой инфраструктуры для вывоза российского зерна считает неприемлемым. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что такой экспорт противоречит ценностям страны.

При этом возможные ограничения не должны затронуть транзит зерна между основной территорией России и Калининградской областью через Литву.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России рассматривает дополнительные меры поддержки производителей зерна, столкнувшихся со сложностями при продаже урожая. Один из вариантов — закупочные интервенции, при которых государство приобретает излишки зерна в специальный фонд.