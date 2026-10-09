Лидеры стран Балтии призвали ЕС запретить транзит российского зерна

Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз запретить транзит российского зерна через его территорию. О совместной инициативе сообщило эстонское правительство.

Письмо 9 октября направили президент Гитанас Науседа, премьеры Андрис Кулбергс и Кристен Михал. Адресатами стали председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Авторы обращения обвиняют Москву в попытках ослабить украинскую экономику. Этим они обосновывают необходимость новых ограничений. Одновременно, говорится в документе, Россия ищет дополнительные маршруты для вывоза своего урожая на внешние рынки, в том числе через Балтийское море.

Михал намерен поднять вопрос о запрете на заседании Европейского совета на следующей неделе.

Ещё 5 сентября стало известно, что Латвия и Литва рассматривают возможность остановить перевалку российского зерна через свои порты. По данным публикации, экспортёры начали переориентировать перевозки после атак украинских беспилотников на балтийскую инфраструктуру РФ. При этом обсуждавшиеся меры не должны были затронуть снабжение Калининградской области через литовскую территорию.