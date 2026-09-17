Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 17:05

Сейм Латвии одобрил возможное повышение до 300% тарифов за транзит зерна из РФ

Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Jens Kalaene

Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Jens Kalaene

Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки, позволяющие быстрее повышать плату за железнодорожный транзит зерна, отправленного из России. «За» изменения проголосовали 53 депутата, «против» — 12.

Новый механизм будет действовать до 31 декабря 2026 года. Он распространяется на зерновые грузы, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится на территории России, в том числе на партии, следующие через латвийские порты для дальнейшего экспорта.

Поправки сокращают срок публикации изменений инфраструктурной платы с двух месяцев до двух недель. Конкретный размер тарифа должен определить оператор LatRailNet с учётом предусмотренных процедур и экономического обоснования.

Правительство Латвии ранее предложило компании рассмотреть увеличение платы за транзит российского зерна до 300% от прежнего уровня — сам принятый документ такую ставку напрямую не устанавливает. Дополнительные доходы, если они появятся, власти намерены направлять на оборонные нужды Украины.

Премьер Латвии Кулбергс: «Русский медведь» угрожает странам ЕС
Премьер Латвии Кулбергс: «Русский медведь» угрожает странам ЕС

Ранее комиссия Сейма Латвии одобрила поправки, которые существенно ограничивает использование русского языка в СМИ. Теперь это является правом таких организаций, а не обязанностью.

Главные заявления мировых лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Латвия
  • Прибалтика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar