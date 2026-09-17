Сейм Латвии одобрил возможное повышение до 300% тарифов за транзит зерна из РФ

Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки, позволяющие быстрее повышать плату за железнодорожный транзит зерна, отправленного из России. «За» изменения проголосовали 53 депутата, «против» — 12.

Новый механизм будет действовать до 31 декабря 2026 года. Он распространяется на зерновые грузы, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится на территории России, в том числе на партии, следующие через латвийские порты для дальнейшего экспорта.

Поправки сокращают срок публикации изменений инфраструктурной платы с двух месяцев до двух недель. Конкретный размер тарифа должен определить оператор LatRailNet с учётом предусмотренных процедур и экономического обоснования.

Правительство Латвии ранее предложило компании рассмотреть увеличение платы за транзит российского зерна до 300% от прежнего уровня — сам принятый документ такую ставку напрямую не устанавливает. Дополнительные доходы, если они появятся, власти намерены направлять на оборонные нужды Украины.

Ранее комиссия Сейма Латвии одобрила поправки, которые существенно ограничивает использование русского языка в СМИ. Теперь это является правом таких организаций, а не обязанностью.