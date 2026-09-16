В Латвии одобрили ограничения на русский язык в общественных СМИ

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала к третьему чтению поправки, которые существенно ограничивают использование русского и других языков меньшинств в общественных СМИ. Об этом сообщается на официальном сайте латвийского парламента.

Сейчас общественные СМИ обязаны создавать контент на языках национальных меньшинств. Поправки предлагают заменить эту обязанность правом, которым редакции смогут пользоваться с учётом требований к государственному языку, безопасности и интеграции общества.

Отдельный режим предусмотрен для так называемых самодостаточных языков меньшинств. Конституционный суд Латвии ранее отнёс к этой категории русский, контент на котором предлагается разрешить лишь в исключительных случаях — при чрезвычайных ситуациях, чрезвычайном положении либо для адресного опровержения информации, которую власти считают опасной дезинформацией.

Для других языков меньшинств общественные СМИ смогут создавать материалы после оценки необходимости такого контента для интеграции и сохранения культурного наследия. Кроме того, законопроект предусматривает ограничения на долю передач на иностранных языках в эфире общественных радио- и телеканалов.

Председатель комиссии Сейма Инесе Либиня-Эгнере заявила, что поправки направлены на выполнение решения Конституционного суда и укрепление латышского как единственного государственного языка в общественных СМИ. Чтобы нормы вступили в силу, законопроект ещё должен быть принят Сеймом в третьем чтении.

Ранее Life.ru рассказывал о пикете в Риге против вытеснения русского языка из школьного образования. Акцию у здания Сейма организовала Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке. Её представители выступали за возможность выбора языка обучения и заявляли, что полный переход школ на латышский затрагивает интересы русскоязычных семей.