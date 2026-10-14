Премьер-министр Латвии: Рига не может запретить транзит российского зерна

Латвия не сможет самостоятельно запретить транзит российского зерна или повысить на 300% плату за железнодорожные перевозки. Попытка ввести ограничения может обернуться судебными исками на сумму до 800 млн евро, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительства.

Ещё недавно глава правительства критиковал компанию LatRailNet за недостаточно активную работу над повышением тарифов. Теперь он намерен добиваться запрета перевозок на уровне Евросоюза: на этой неделе Кулбергс планирует обсудить вопрос в Брюсселе. Главным препятствием премьер назвал полномочия ЕС в вопросах тарифного регулирования и транзита. Кроме того, российское зерно не подпадает под санкции Евросоюза, а его покупателями, по словам Кулбергса, выступают крупные корпорации из США, Швейцарии и Японии.

Финансовые риски для Риги связаны и с действующими контрактами. Латвия обязалась обеспечить транзит ещё 300 тыс. тонн зерна. В Эстонии, которая в начале октября ввела национальный запрет на перевозку российского и белорусского зерна, таких договоров не было.

Кулбергс привёл в пример Литву, которая, по его утверждению, участвует в судебном процессе на 12 млрд евро и может выплатить 450 млн евро уже до конца года. Премьер намерен использовать этот случай в переговорах с Брюсселем, чтобы добиться общеевропейских ограничений.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз запретить транзит российского зерна через его территорию. 9 октября президент Гитанас Науседа, премьеры Андрис Кулбергс и Кристен Михал направили письмо председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В обращении они обвиняют Москву в попытках подорвать украинскую экономику, что, по их мнению, требует новых санкций. В то же время Россия ищет новые пути для экспорта зерна, в том числе через Балтийское море.