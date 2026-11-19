Движение по Крымскому мосту временно перекрыли после сообщения о новой атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, все ответственные службы находятся на рабочих местах, специалисты оценивают причинённый ущерб.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причинённого ущерба», — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Глава республики добавил, что дополнительную информацию будут публиковать по мере её поступления. Он также призвал жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные сведения.

Ранее Life.ru сообщал о восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту. После атаки беспилотников 17 ноября составы первоначально пропускали по одному пути, пока на втором продолжались ремонтные работы.