Россия должна ответить на атаки Крымского моста масштабными военными мерами, включая удары по инфраструктуре снабжения ВСУ и оборонным предприятиям в Европе. Более того, необходимо рассмотреть возможность демонстрационного применения тактического ядерного оружия. Такое мнение в интервью сайту МК.Ru высказал член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин.

Эксперт считает, что атаки на переправу преследовали не только практическую, но и символическую цель. Мост связывает полуостров с материковой частью России и имеет особое политическое значение.

«Крымский мост – это связь материковой России с Крымом, с территориями, вернувшимися в родную гавань», — подчеркнул Гагин.

Происходящее также призвано оказать давление на Москву в ходе переговоров. Гагин полагает, что операция не могла быть организована исключительно украинскими силами. Он утверждает, что для неё использовались западные вооружения, а также разведывательные возможности США, Великобритании и других государств НАТО.

В качестве ответа собеседник издания предложил расширить перечень объектов для ударов, включив в него транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также предприятия европейского военно-промышленного комплекса, выпускающие продукцию для ВСУ. Отдельно он упомянул штабы и места проведения совещаний представителей альянса.

Кроме того, Гагин выступил за более решительную демонстрацию военного потенциала России, в том числе с использованием тактического ядерного оружия. По его убеждению, дальнейшее сдерживание может привести лишь к усилению эскалации.

После повторных атак на Крымский мост в России прозвучали и другие предложения о жёстком военном ответе. Так, Life.ru рассказал о призыве применить ракетный комплекс «Орешник» в ответ на удары по транспортной переправе.