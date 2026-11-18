Министр транспорта России Дмитрий Ядров провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атак беспилотников на Крымский мост. Совещание состоялось по поручению вице-премьера Андрея Никитина, сообщили в Минтрансе РФ.

В обсуждении участвовали руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора. Главной задачей стало обеспечение транспортного сообщения с полуостровом и безопасности пассажиров. На момент сообщения ведомства автомобильное движение по мосту оставалось закрытым, тогда как поезда курсировали по расписанию.

«Осуществляем чёткую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом. В приоритете – безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения», — пояснил Ядров.

Он также сообщил, что горячие линии работают бесперебойно, чтобы люди могли оперативно получать информацию и помощь. В Минтрансе прорабатывают запуск дополнительных поездов дальнего следования и пригородных составов. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи продолжают ходить по расписанию. При необходимости для перевозки людей и грузов задействуют Керченскую паромную переправу.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении конструкций Крымского моста после двух атак беспилотников 16 и 17 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве уточнили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нападениям.

После происшествия вице-премьер Марат Хуснуллин лично осмотрел повреждённые участки переправы. Позднее он доложил Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста. Специалисты приступили к оценке состояния сооружения и подготовке восстановительных работ. В Кремле заверили, что мост полностью восстановят.