Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«После проведения заседания правительственной комиссии Марат Хуснуллин доложил президенту Путину о положении дел вокруг Крымского моста», — сказал представитель Кремля.

В повестку комиссии вошли восстановление моста и организация транспортного сообщения. Хуснуллин уже лично осмотрел сооружение и провёл совещание по ремонту переправы. Необходимые решения уже приняты, к работам привлечены проектировщики и строители.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после двух атак ВСУ на Крымский мост, произошедших 16 и 17 ноября. ВСУ использовали для ударов беспилотные летательные аппараты. В результате атак повреждены конструкции транспортного перехода через Керченский пролив. Специалисты обследуют повреждённые конструкции, на месте задействованы оперативные службы. Движение транспорта приостановлено.