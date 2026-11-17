Повторная атака на Крымский мост требует жёсткого ответа, уверен заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его мнению, у России появился повод вновь продемонстрировать возможности баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Говоря о возможной реакции России, военный эксперт напомнил и о налётах на Москву и Санкт-Петербург. В них он увидел попытку ВСУ продемонстрировать свои возможности. Поэтому ВС РФ тоже стоит показать возможности своего оружия.