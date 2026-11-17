«Гасить противника сутками»: Украина рискует получить удар «Орешником» за Крымский мост
Генерал Попов призвал применить «Орешник» в ответ на атаки по Крымскому мосту
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Повторная атака на Крымский мост требует жёсткого ответа, уверен заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его мнению, у России появился повод вновь продемонстрировать возможности баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
Говоря о возможной реакции России, военный эксперт напомнил и о налётах на Москву и Санкт-Петербург. В них он увидел попытку ВСУ продемонстрировать свои возможности. Поэтому ВС РФ тоже стоит показать возможности своего оружия.
«Надо организовать массированные групповые удары по четырём-шести центральным направлениям и гасить противника сутками», — заявил собеседник сайта MK.ru.
Напомним, после ударов 16 и 17 ноября СК сообщил о повреждении конструкций Крымского моста и возбудил уголовное дело о теракте. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на переправе. В Кремле уже обещали восстановить мост.