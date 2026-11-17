Крымский мост восстановят после атак украинских беспилотников, и он станет лучше, чем был до повреждений. Такую уверенность выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последствия ударов по переправе.

По его словам, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста. Он также представил предложения о его восстановлении.

«Он будет восстановлен и будет ещё лучше прежнего», — заявил представитель Кремля в беседе с корреспондентом «Известий», говоря о будущем транспортного перехода через Керченский пролив.

Восстановительные работы на мосту начались после атаки в ночь на 16 ноября. Вице-премьер Марат Хуснуллин лично осмотрел повреждённые конструкции и провёл совещание со специалистами. Вечером того же дня автомобильное движение удалось возобновить по реверсивной схеме. Однако в ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о повторной атаке и новой приостановке проезда.

Обещание восстановить сооружение последовало после атак 16–17 ноября. Первоначальные сообщения об ударе по Крымскому мосту и закрытии автомобильного проезда Life.ru публиковал 16 ноября.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. В ведомстве подтвердили наличие повреждений конструкции моста после ударов 16 и 17 ноября, не уточнив их масштаб. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.