В Крыму зафиксировали масштабную волну информационных атак на фоне приостановки движения по Крымскому мосту после удара ВСУ. Жителей полуострова предупредили о распространении недостоверных сообщений. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Крючков также напомнил, что автомобильное сообщение через Керченский пролив остаётся закрытым. В связи с этим он рекомендовал крымчанам временно отказаться от поездок в Краснодарский край. Сведения о возможных изменениях транспортной схемы власти пообещали публиковать по мере поступления новой информации.