В Крыму зафиксировали масштабную волну информатак после удара по мосту
Крючков заявил о крупной информационной атаке после удара по Крымскому мосту
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В Крыму зафиксировали масштабную волну информационных атак на фоне приостановки движения по Крымскому мосту после удара ВСУ. Жителей полуострова предупредили о распространении недостоверных сообщений. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.
«Пользуйтесь исключительно официальной информацией. Фиксируем массированные информационные вражеские атаки», — написал представитель региональных властей.
Крючков также напомнил, что автомобильное сообщение через Керченский пролив остаётся закрытым. В связи с этим он рекомендовал крымчанам временно отказаться от поездок в Краснодарский край. Сведения о возможных изменениях транспортной схемы власти пообещали публиковать по мере поступления новой информации.
Ранее Life.ru сообщал о повторной атаке ВСУ на Крымский мост, после которой движение транспорта вновь приостановили. Глава республики Сергей Аксёнов призвал автомобилистов учитывать действующие ограничения при планировании поездок и ориентироваться только на сообщения официальных ведомств. СК возбудил дело о теракте.