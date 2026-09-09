Аксёнов устроил разнос «Крымэнерго» и уволил гендиректора

Генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский уволен с должности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, раскритиковав практику взимания платы за ряд административно-управленческих действий и работу комиссии по рассмотрению неучтённого потребления электроэнергии.

По словам Аксёнова, в ходе разбирательства выяснилось, что предприятие брало деньги в том числе за действия должностных лиц, которые глава республики назвал обычными административно-управленческими процедурами.

Отдельные претензии у руководителя региона вызвала комиссия «Крымэнерго», рассматривающая вопросы неучтённого потребления электроэнергии. В качестве примера он привёл ситуацию в Феодосии, когда бизнесмену уже после погашения задолженности за электроэнергию в 13 тысяч рублей был начислен штраф 1,6 млн рублей. Хотя прибор учета был в исправном состоянии.

Аксёнов потребовал прекратить работу комиссии и передать материалы надзорному ведомству.

«Министру топлива и энергетики Республики Крым Владимиру Геннадьевичу Воронкину необходимо навести порядок в „Крымэнерго“. Указанная комиссия должна быть распущена, а в республиканскую прокуратуру направлены документы для проверки всей её работы», — заявил глава Крыма.

Аксёнов также обратился к предпринимателям и призвал сообщать властям о возможных случаях вымогательства со стороны сотрудников «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций. Таким обращениям, по его словам, должна быть дана соответствующая оценка.

Ранее Life.ru рассказывал, что в некоторых населённых пунктах Крыма перебои с электричеством продолжались более 12 дней. Тогда Аксёнов сообщил о поставках автономных источников питания в наиболее пострадавшие районы.