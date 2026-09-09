Аксёнов в День памяти павших в Крымской войне напомнил о героизме русских воинов

9 сентября в Крыму отмечают День памяти воинов, погибших в Крымской войне 1853–1856 годов. Эта дата посвящена русским солдатам и офицерам, проявившим стойкость во время обороны Севастополя и других сражений, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Он напомнил слова историка Евгения Тарле: «От Крымской войны осталась навеки память немеркнущей славы, осталась сияющая легенда о геройских подвигах русского народа».

В Крымской войне Россия противостояла коалиции Великобритании и Франции, к которой присоединились Османская империя и Сардинское королевство. Боевые действия развернулись на большой территории — от Кавказа и Молдавии до Белого моря и Камчатки. Главным театром войны стал Крым.

По словам Аксёнова, военные действия сопровождались масштабной информационной кампанией. Европейские газеты публиковали материалы, направленные против России. В качестве примера глава республики привёл публикацию лондонской газеты The Times: «Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и степей».

Аксёнов отметил, что подобные заявления показывают преемственность во внешнеполитических целях противников России. Он провёл параллель между событиями Крымской войны и современностью, заявив, что попытки добиться стратегического поражения страны не меняются.

Главным символом мужества русских воинов стала 349-дневная оборона Севастополя. Противник рассчитывал сломить сопротивление гарнизона и добиться военного успеха, однако защитники города продолжали удерживать позиции в тяжёлых условиях.

Евгений Тарле называл оборону Севастополя «русским чудом». В зарубежной печати того времени город также получил название «русская Троя» — по аналогии с легендарной осадой древнего города. Глава Крыма подчеркнул, что память о Крымской войне важна для сохранения исторической преемственности. По его словам, сведения о событиях того периода необходимо передавать следующим поколениям.

День памяти воинов, павших в Крымской войне, отмечают в республике уже 30 лет. Памятную дату установил Верховный Совет Крыма в 1996 году по инициативе Русской общины республики.

В январе Life.ru рассказывал об открытии в Москве выставки, посвящённой роли Русской православной церкви и казачества в Крымской войне. В экспозиции представили документы о священнослужителях, участвовавших в боевых действиях, и казачьих подразделениях, сражавшихся под Севастополем и отражавших десанты у Таганрога. По данным организаторов, за участие в войне были награждены более 110 представителей духовенства.