Тридцатого марта 1856 года подписание Парижского договора поставило точку в Крымской кампании. Это событие, 170-летний юбилей которого отмечается в 2026 году, стало тяжёлым испытанием для Российской империи. Историк и депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил в беседе с Life.ru, что те условия на время ограничили присутствие государства в акватории Чёрного моря.

Конфликт продемонстрировал серьёзное отставание отечественной армии в технологическом и оружейном плане. Против империи фактически выступила коалиция европейских держав, что привело к крайне неприятным последствиям. Однако этот горький опыт заставил Александра II инициировать масштабные реформы, направленные на модернизацию вооружённых сил.

Несмотря на неудачный исход кампании, она стала символом стойкости народа. Севастополь по сей день хранит память об этих событиях, являясь одним из лидеров в стране по числу воздвигнутых мемориалов. Подвиги флотоводцев, таких как Нахимов, навсегда вошли в национальную историю.

Военные действия раскрыли таланты Льва Толстого, написавшего «Севастопольские рассказы», и хирурга Пирогова, чьё имя теперь носят сотни медицинских учреждений. Героический акт затопления кораблей, преградивший путь вражеской эскадре в бухту, позже не раз применялся как в российскую эпоху, так и в советский период.

Эксперт подчёркивает, что из поражения были сделаны верные выводы. Если в девятнадцатом веке страна столкнулась с давлением объединённой Европы, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

Эти события позволили проявиться и русскому воинскому духу, и героизму. Сейчас мы непобедимы. Михаил Матвеев Историк и депутат Госдумы

Сейчас статус России неоспорим. Недавно помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман заявил о сохранении у России значительной военной мощи. Он связал это с текущими событиями вокруг Украины.