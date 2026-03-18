В Пентагоне заявили о сохранении Россией статуса обладательницы военной мощи

Помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман заявил о сохранении у России значительной военной мощи. Это следует из его письменного выступления на слушаниях в палате представителей.

Циммерман отметил, что Россия сохраняет серьёзный потенциал в военной и промышленной сфере. Он связал это с текущими событиями вокруг Украины.

«Россия по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью <...> о чём свидетельствует продолжающаяся конфликт на Украине. Более того, Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и продолжает модифицировать и диверсифицировать свои ядерные силы и оборудование», — говорится в сообщении.

По словам помощника главы Пентагона, Москва продолжает развивать свои вооружённые силы. Он также указал на наличие крупного ядерного арсенала и его модернизацию.

Ранее нацразведка США признала превосходство России над Украиной на поле боя. Переговоры между Москвой и Киевом продолжаются при посредничестве Вашингтона, однако до достижения договорённостей конфликт будет продолжаться «на истощение». Директор Национальной разведки Тулси Габбард отметила, что российское руководство продолжает вкладывать средства в оборонно-промышленную базу и разработку новых вооружений, которые представляют серьёзную угрозу для интересов США и их союзников.