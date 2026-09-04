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Опубликовано 4 сентября, 14:56

Актёр Александр Михайлов перенёс тяжёлую пневмонию во время гастролей в Крыму

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Народный артист России Александр Михайлов перенёс тяжёлую форму пневмонии. Он подхватил опасный недуг из-за работы вентилятора во время гастрольного тура по военным гарнизонам Крыма.

Болезнь настигла актёра в поездках по Керчи, Севастополю и Симферополю. На борьбу за здоровье ушло полтора месяца интенсивной терапии.

«Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. <...> Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал, мне ставили по пять капельниц в день», — поделился подробностями реабилитации собеседник «Абзаца».

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Ранее тяжёлая пневмония унесла жизнь легендарного новозеландского актера Сэма Нила. Перед тем как заболеть лёгочной инфекцией, мужественный артист одержал победу в другой тяжёлой борьбе. Он справился с редким видом рака крови.

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Борис Эльфанд
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