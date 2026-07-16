Причиной смерти актёра Сэма Нила стала тяжёлая пневмония

Причиной смерти легендарного новозеландского актера Сэма Нила стало воспаление лёгких. Об этом сообщил прессе многолетний агент артиста Филип Гренц. По словам представителя, именно осложненная пневмония привела к кончине звезды.

Перед тем как заболеть лёгочной инфекцией, мужественный артист одержал победу в другой тяжёлой борьбе. Он справился с редким видом рака крови — ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомой. Спасением стала инновационная терапия CAR-T, благодаря которой в организме Нила больше не осталось раковых клеток.

Актер признавался, что чувствовал себя заново родившимся после лечения. Однако возраст и перенесённый удар по иммунитету сделали своё дело. Организм уже не смог сопротивляться новому недугу так же яростно, как онкологии.

В последний год, несмотря на пошатнувшееся здоровье, Нил работал невероятно продуктивно. Он совмещал руководство собственной винодельней Two Paddocks со съемками сразу в четырёх новых кинопроектах. Эти фильмы выйдут в прокат уже посмертно, став последней данью таланту мастера.

Напомним, новозеландский актёр Сэм Нил, трёхкратный номинант на «Золотой глобус» и звезда «Парка юрского периода», ушёл из жизни в 78 лет, о чём сообщили его родные. За полвека карьеры он снялся более чем в 150 картинах — от «Пианино» до «Острых козырьков», а в 2023 году публично рассказал о борьбе с редкой формой рака крови, диагностированной годом ранее, и к апрелю 2026-го сумел добиться ремиссии.