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Регион
16 июля, 08:54

Причиной смерти актёра Сэма Нила стала тяжёлая пневмония

Обложка © ТАСС / Richard Shotwell

Обложка © ТАСС / Richard Shotwell

Причиной смерти легендарного новозеландского актера Сэма Нила стало воспаление лёгких. Об этом сообщил прессе многолетний агент артиста Филип Гренц. По словам представителя, именно осложненная пневмония привела к кончине звезды.

Перед тем как заболеть лёгочной инфекцией, мужественный артист одержал победу в другой тяжёлой борьбе. Он справился с редким видом рака крови — ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомой. Спасением стала инновационная терапия CAR-T, благодаря которой в организме Нила больше не осталось раковых клеток.

Актер признавался, что чувствовал себя заново родившимся после лечения. Однако возраст и перенесённый удар по иммунитету сделали своё дело. Организм уже не смог сопротивляться новому недугу так же яростно, как онкологии.

В последний год, несмотря на пошатнувшееся здоровье, Нил работал невероятно продуктивно. Он совмещал руководство собственной винодельней Two Paddocks со съемками сразу в четырёх новых кинопроектах. Эти фильмы выйдут в прокат уже посмертно, став последней данью таланту мастера.

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Напомним, новозеландский актёр Сэм Нил, трёхкратный номинант на «Золотой глобус» и звезда «Парка юрского периода», ушёл из жизни в 78 лет, о чём сообщили его родные. За полвека карьеры он снялся более чем в 150 картинах — от «Пианино» до «Острых козырьков», а в 2023 году публично рассказал о борьбе с редкой формой рака крови, диагностированной годом ранее, и к апрелю 2026-го сумел добиться ремиссии.

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Оксана Попова
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