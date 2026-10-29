Актёр из «12.12: День» бросился к взорвавшемуся ресторану и предотвратил новую трагедию

В Южной Корее 48-летний актёр Юн Дэ-ёль, известный по фильмам «12.12: День» и «Асура: Город безумия», помог предотвратить повторный взрыв газа в ресторане. Артист случайно оказался рядом с заведением в городе Инчхон, когда прогремел взрыв, и бросился на помощь пострадавшим. Об этом сообщает The Korea Herald.

Инцидент произошёл утром 27 октября в районе Мачжон-дон. Услышав мощный хлопок, актёр подбежал к ресторану и обнаружил снаружи два газовых баллона с открытыми вентилями. Юн немедленно перекрыл подачу газа и вызвал полицию.

По словам правоохранителей, благодаря быстрой реакции артиста удалось избежать дальнейшего распространения газа и возможного повторного взрыва. Сам актёр не считает свой поступок героическим.

«Я знал, где находятся газовые баллоны, поэтому сделал то, что мог. В этом не было ничего экстраординарного. Многие другие тоже помогали», — рассказал Юн.

В результате первоначального взрыва пострадали четыре человека — трое рабочих и владелец ресторана. Все они получили ожоги лица и других частей тела, после чего были госпитализированы. По предварительной версии полиции, причиной ЧП могли стать ремонтные работы, перед которыми строители не перекрыли газ.

После появления сообщений о своём поступке актёр признался, что чувствует неловкость из-за повышенного внимания прессы. Он призвал журналистов сосредоточиться прежде всего на пострадавших и их семьях, пожелав им скорейшего выздоровления.