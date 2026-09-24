Актёр Леонид Ярмольник признался, что избежал штрафа от ГИБДД при помощи шутки

Актёр Леонид Ярмольник рассказал, как дорожный инспектор заподозрил его в употреблении алкоголя, но после короткого разговора разрешил продолжить поездку. Своей историей артист поделился с Пятым каналом.

В тот день Ярмольник возвращался со спектакля в «Современнике» и ехал один на дачу. Была суббота — время, когда, по наблюдению актёра, сотрудники дорожной полиции особенно внимательно присматривались к водителям, поскольку многие отправлялись за город выпившими.

Леонид Ярмольник избежал штрафа от ГИБДД при помощи шутки. Видео © Пятый канал

У поворота на Бородинский мост артиста остановил молодой инспектор. Ярмольник открыл окно со стороны пассажирского сиденья. Полицейский узнал водителя и обратил внимание на запах алкоголя.

«Снял фуражку, заглядывает в окно, говорит: «А, Леонид Исаакович, а запашок-то есть». И я без паузы говорю: «Это от вас», — рассказал актёр.

После этой реплики инспектор сказал ему ехать дальше. Проверять водителя на трезвость он не стал. При этом сам артист не уточнил, употреблял ли он алкоголь перед поездкой.

Ранее Леонид Ярмольник раскрыл секреты общения с внуками. Актёр признался, что не любит слово «воспитание», он предпочитает показывать пример.