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Опубликовано 24 сентября, 09:23

Актёр Леонид Ярмольник признался, что избежал штрафа от ГИБДД при помощи шутки

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Актёр Леонид Ярмольник рассказал, как дорожный инспектор заподозрил его в употреблении алкоголя, но после короткого разговора разрешил продолжить поездку. Своей историей артист поделился с Пятым каналом.

В тот день Ярмольник возвращался со спектакля в «Современнике» и ехал один на дачу. Была суббота — время, когда, по наблюдению актёра, сотрудники дорожной полиции особенно внимательно присматривались к водителям, поскольку многие отправлялись за город выпившими.

Леонид Ярмольник избежал штрафа от ГИБДД при помощи шутки. Видео © Пятый канал

У поворота на Бородинский мост артиста остановил молодой инспектор. Ярмольник открыл окно со стороны пассажирского сиденья. Полицейский узнал водителя и обратил внимание на запах алкоголя.

«Снял фуражку, заглядывает в окно, говорит: «А, Леонид Исаакович, а запашок-то есть». И я без паузы говорю: «Это от вас», — рассказал актёр.

После этой реплики инспектор сказал ему ехать дальше. Проверять водителя на трезвость он не стал. При этом сам артист не уточнил, употреблял ли он алкоголь перед поездкой.

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Ранее Леонид Ярмольник раскрыл секреты общения с внуками. Актёр признался, что не любит слово «воспитание», он предпочитает показывать пример.

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