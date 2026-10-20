Актёра сериала «Метод» Владислава Толдыкова похоронят на Ваганьковском кладбище

Советского и российского актёра Владислава Толдыкова, известного по сериалу «Метод», похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания состоится 21 октября в храме Петра и Павла в Лефортове. Об этом ТАСС сообщили в семье артиста.

«Прощание пройдёт завтра, 21 октября, в Лефортово. Церковь Петра и Павла. Похоронят его на Ваганьковском кладбище», — рассказала собеседница агентства.

Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года. В 1985 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего начал карьеру в театре и кинематографе.

Актёр снимался в фильмах «После дождичка в четверг», «Жить» и «Майор», а также участвовал в телевизионных проектах, включая сериал «Метод». Всего в его фильмографии около 30 экранных работ.

В 2011 году Толдыков получил награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Кино Рюрик» в Швеции. Артисту было 65 лет.