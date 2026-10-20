Умерла звезда советской оперы Кайыргуль Сартбаева

На 91-м году жизни скончалась советская и киргизская оперная певица, народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева. Ей было 90 лет. О смерти выдающейся исполнительницы сообщила Киргизская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.

Сартбаева посвятила оперному искусству несколько десятилетий. За свою карьеру она исполнила более 50 партий, став одной из наиболее известных представительниц киргизской вокальной школы.

Будущая артистка родилась 20 июня 1936 года в селе Кара-Булак. Она окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, а в 1962 году стала солисткой Киргизского государственного театра оперы и балета.

На сцене Сартбаева воплотила образы Татьяны в «Евгении Онегине», Чио-Чио-Сан в одноимённой опере Пуччини и главной героини «Аиды» Верди. Особое место в её репертуаре занимали национальные произведения, в том числе оперы «Манас», «Айчурек» и «Токтогул».

Около 600 записей арий, романсов и песен в исполнении певицы вошли в золотой фонд национального телерадиовещания Киргизии. В 1980 году ей присвоили звание народной артистки СССР.

Помимо выступлений, Сартбаева занималась преподаванием и подготовкой молодых вокалистов. С 1986 по 1989 год она возглавляла Киргизский государственный институт искусств имени Бубусары Бейшеналиевой. За вклад в развитие культуры певица также была удостоена государственных наград Киргизии, включая орден «Манас».