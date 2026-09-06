Актёра «Склифосовского» Константина Сироткина кремируют после прощания

Тело актёра театра и кино Константина Сироткина, известного по сериалу «Склифосовский», кремируют. Прощание с артистом уже состоялось, сообщили ТАСС в его окружении.

«Прощание с Константином уже прошло. Будет кремация. Урну отдадут в районе 10 дней. Информации по кладбищу пока нет», — рассказала собеседница агентства.

Сироткин умер 2 сентября в возрасте 58 лет. По словам близких артиста, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Константин Сироткин работал в театре и снимался в кино и сериалах. Зрителям он был знаком в том числе по «Склифосовскому», а также участвовал в постановке мюзикла «Норд-Ост».

Ранее Life.ru рассказывал о смерти другого актёра «Склифосовского» — Владимира Довжика. Артист скончался в феврале 2026 года в возрасте 57 лет. Помимо «Склифосовского», он был известен по сериалам «Бригада», «Интерны» и другим проектам.