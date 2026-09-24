Актёру Тимофею Трибунцеву вызвали скорую в московский Театр Наций

Актёру Тимофею Трибунцеву вызвали скорую помощь в московский Театр Наций менее чем за полтора часа до спектакля «Дон Кихот», где он исполняет главную роль. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у 53-летнего артиста резко заболела спина. Медики оказали ему помощь прямо в театре, после чего Трибунцев отказался от госпитализации. Mash утверждает, что подобные приступы происходили у актёра и раньше и связывает их с хроническим заболеванием позвоночника. Официального подтверждения этой информации от самого артиста или его представителей пока нет.

Спектакль «Дон Кихот» запланирован на 24 сентября в 19:00 на Основной сцене Театра Наций. На официальном сайте театра постановка по-прежнему присутствует в афише, сообщений об отмене на момент публикации нет. Трибунцев играет Дон Кихота, его партнёром в роли Санчо выступает Семён Штейнберг.

Тимофей Трибунцев известен по сериалам «Домашний арест», «Метод», «Мёртвое озеро» и «Подслушано в Рыбинске», а также фильмам «Серебряные коньки» и «Монах и бес». За роль в последней картине артист получил премию «Ника» за лучшую мужскую роль.