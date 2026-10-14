Актриса Алина Воскресенская перестала скрывать серьёзные отношения с режиссёром

26-летняя актриса Алина Воскресенская впервые откровенно рассказала о возлюбленном, с которым встречается уже больше двух лет, и призналась, что больше не намерена скрывать отношения. Подробностями личной жизни звезда сериала «Универ. Молодые» поделилась в интервью Леди Mail.

Избранник артистки тоже работает в киноиндустрии, однако остаётся за кадром. Мужчина занимается режиссурой коммерческих проектов, а его имя Воскресенская пока предпочитает не раскрывать. При этом пара строит серьёзные планы на совместное будущее.

Актриса отдельно подчеркнула, что их союз никак не связан с карьерными интересами. Влюблённые не пересекаются на съёмочных площадках и не помогают друг другу получать работу. Воскресенская также отвергла стереотип о девушках, которые заводят романы с режиссёрами ради ролей.

За пределами профессии пара старается проводить вместе всё свободное время. Молодой человек разделяет увлечение артистки путешествиями, поэтому общих интересов у них достаточно.

Долгое время Воскресенская принципиально не публиковала совместные снимки. Она опасалась, что открытость в личных вопросах сделает её менее интересной подписчикам как профессиональную актрису. Позднее знаменитость признала, что эти страхи были связаны с собственными комплексами.

Постепенно девушка начала делиться фотографиями возлюбленного в исчезающих историях социальных сетей и убедилась, что поклонники не стали массово отписываться. Теперь артистка собирается гораздо чаще показывать совместные кадры и больше не делать тайны из своего романа.

«Так что скоро начну активно постить наши с любимым общие кадры, потому что больше не хочу делать секрет из наших отношений», — рассказала Алина.

Откровения прозвучали накануне премьеры остросюжетной драмы «Телохранитель», в которой Воскресенская исполнила главную роль. Сериал выйдет 15 октября на платформе «Смотрим». Ранее актриса также снималась в проектах «Плакса», «Детки» и «Молот ведьм».

Ранее Life.ru рассказывал об участии Алины Воскресенской во втором сезоне сериала «Универ. Молодые», где она вернулась к роли бунтарки Полины. Вместе с ней в продолжении снялись Владислав Прохоров, Екатерина Чаннова и другие актёры. Первые серии проекта вышли в марте 2025 года.